CORONAVIRUS: OGGI IN SICILIA 111 NUOVI CASI POSITIVI, 1 MORTO E 552 GUARITI

Sono 111 i nuovi positivi al Covid 19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano 67) su 13.311 tamponi processati, con una incidenza che sale allo 0,8% ieri era allo 0,7%.La Regione è al te...

Sono 111 i nuovi positivi al Covid 19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano 67) su 13.311 tamponi processati, con una incidenza che sale allo 0,8% ieri era allo 0,7%.

La Regione è al terzo posto in Italia per numero di contagi giornalieri.

Una sola vittima sono il totale dei morti è 5.964. Il numero degli attuali positivi è di 4.372 con una diminuzione di 59 casi. I guariti sono 169. Negli ospedali i ricoverati sono 186, dodici in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 20, tre in meno di ieri.

Nella distribuzione dei nuovi casi in provincia Palermo 2, Catania 15, Messina 0, Siracusa 16, Trapani 13, Ragusa 17, Agrigento 8, Caltanissetta 21, Enna 19.

DATI ITALIA

Sono 838 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 giugno in Italia, secondo i dati regione per regione del bollettino della Protezione Civile. Si registrano altri 40 morti.

Stabile il tasso di positività allo 0,4%, con 224.493 tamponi effettuati da ieri. Prosegue il calo del numero dei ricoverati con sintomi, 1.771 rispetto ai 1.899 di ieri (-128). Scendono a 298 le persone in terapia intensiva rispetto alle 306 registrate ieri. I guariti nelle ultime 24 ore sono 3.301, 4.072.099 da inizio pandemia. Con la Valle d'Aosta, si registra una regione a zero contagi da ieri.