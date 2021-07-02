CORONAVIRUS: OGGI IN SICILIA 115 NUOVI CASI POSITIVI 5 MORTI E 270 GUARITI

Sono 115 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 13.481 tamponi processati, con una incidenza che scende a 0,8% ieri era all'1,3%.La Regione scende oggi al secondo pos...

Sono 115 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 13.481 tamponi processati, con una incidenza che scende a 0,8% ieri era all'1,3%.

La Regione scende oggi al secondo posto in Italia per numero di contagi giornalieri dietro la Lombardia.

Le vittime di oggi sono 5 e portano il totale dei morti resta 5.979. Il numero degli attuali positivi è di 3.725 con una diminuzione di 160 casi. I guariti sono 270.

Negli ospedali i ricoverati sono 173, 4 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 19, uno in più rispetto a ieri.

La situazione nelle province a Palermo 10 i nuovi casi, Catania 22, Messina 2, Siracusa 2, Trapani 24, Ragusa 31, Agrigento 4, Caltanissetta 15, Enna 5.

DATI ITALIA

Sono 794 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia secondo il bollettino di oggi, 2 luglio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 28 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 199.238 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività dello 0,4%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 213, sedici in meno rispetto a ieri. Calano anche i ricoverati con sintomi, 63 in meno, per un totale di 1.469 persone nei reparti ordinari Covid. I dimessi-guariti in 24 ore sono 2.345 , che portano il totale delle persone che dall'inizio dell'emergenza hanno superato il Coronavirus a 4.086.188. Dall'inizio della pandemia sono morte 127.615 persone.