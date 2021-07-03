CORONAVIRUS: OGGI IN SICILIA 134 NUOVI CASI POSITIVI, NESSUN MORTO E 184 GUARITI

Sono 134 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 8.832 tamponi processati, con una incidenza che sale a 1,5%, ieri era 0,8%. La Regione scende oggi al terzo posto in I...

Sono 134 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 8.832 tamponi processati, con una incidenza che sale a 1,5%, ieri era 0,8%. La Regione scende oggi al terzo posto in Italia per numero di contagi giornalieri dietro la Lombardia e Campania.

Nessuna vittima per la seconda volta, il totale dei morti resta 5.979. Il numero degli attuali positivi è di 3.675 con una diminuzione di 50 casi. I guariti sono 184.

Negli ospedali i ricoverati sono 162, undici in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 17, due in meno rispetto a ieri.

La situazione nelle province: a Palermo 19 i nuovi casi, Catania 26, Messina 7, Siracusa 1, Trapani 10, Ragusa 14, Agrigento 11, Caltanissetta 40, Enna 6.

DATI ITALIA

Sono 932 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia secondo il bollettino di oggi, 3 luglio.

Nella tabella si fa riferimento ad altri 22 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 228.127 tamponi con un tasso positività allo 0,4%. In calo l'occupazione delle terapie intensive, che sono 204, nove in meno rispetto a ieri.

Scendono anche di 75 unità i ricoveri, portando il numero a 1.394.