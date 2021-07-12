CORONAVIRUS, OGGI IN SICILIA 150 NUOVI CASI E NESSUNA VITTIMA. AUMENTANO I RICOVERI

Sono 150 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 6.693 tamponi processati nell'isola. L'incidenza scende leggermente e si attesta al a 2,2% dopo essere arrivata, ie...

Sono 150 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 6.693 tamponi processati nell'isola. L'incidenza scende leggermente e si attesta al a 2,2% dopo essere arrivata, ieri, fino al 2,5%.

L'isola è di nuovo al secondo posto per i nuovi contagi giornalieri in Italia, dietro, stavolta, il Lazio.

Gli attuali positivi sono 3.735 con un aumento di 85 casi. I guariti sono 65 mentre nelle ultime 24 ore non si registrano nuove vittime e il totale dei decessi resta a 5.992.

Sul fronte ospedaliero tornano a salire i ricoverati che sono adesso 158, dodici in più rispetto a ieri, e 18 in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri

Sul fronte del contagio nelle singole province torna in testa Catania con 41 casi seguita da Caltanissetta con 36 casi, Ragusa 34, Palermo 26, Messina 5, Trapani 4, Enna e Siracusa 2 e nessun caso ad Agrigento.

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

▪️ 888 contagiati

▪️ 13 morti

▪️ 1.529 guariti

-3 terapie intensive | +15 ricoveri

73.571 tamponi

Tasso di positività: 1,2% (+0,2%)

57.616.037 dosi di vaccino somministrate in totale