CORONAVIRUS: OGGI IN SICILIA 163 NUOVI CASI POSITIVI, 7 MORTI E 247 GUARITI

Sono 163 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 9.911 tamponi processati, con una incidenza che sfiora l'1,7%. La Regione torna al primo posto in Italia per numero di contagi giornalieri.

Le vittime sono state 7 e fanno salire il totale a 5.912.

Il numero degli attuali positivi è di 6.631 con una diminuzione di 91 casi. I guariti sono 247. Negli ospedali i ricoverati sono 358, 1 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 39, 8 in meno rispetto al bollettino precedente riequilibrando, così, gli aumenti dei giorni precedenti.

La distribuzione di casi registrati per province vede Palermo con 61 casi, Catania 50, Ragusa 16, Caltanissetta 12, Messina 11, Siracusa 10, Agrigento 2, Trapani 1 e nessun caso ad Enna.

DATI ITALIA

Sono 907 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 14 giugno, secondo i dati regione per regione del bollettino della Protezione Civile. Da ieri registrati altri 36 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 79.524 tamponi, il tasso di positività è all'1%.