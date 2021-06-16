CORONAVIRUS: OGGI IN SICILIA 168 NUOVI CASI POSITIVI, 8 MORTI E 524 GUARITI

Sono 168 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 14.420 tamponi processati, con una incidenza che sfiora l'1,1%.La Regione è al secondo posto in Italia per numero di...

Sono 168 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 14.420 tamponi processati, con una incidenza che sfiora l'1,1%.

La Regione è al secondo posto in Italia per numero di contagi giornalieri dietro la Lombardia.

Le vittime sono state 8 e fanno salire il totale a 5.928.Il numero degli attuali positivi è di 6.003 con una diminuzione di 364 casi. I guariti sono 456.

Negli ospedali i ricoverati sono 328, 15 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 36, 2 in più rispetto al bollettino precedente.

La distribuzione di casi registrati per province vede Palermo 36 casi, Catania 30, Messina 13, Siracusa 20, Trapani 0, Ragusa 16, Agrigento 8, Caltanissetta 26, Enna 19.

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 1.400 contagiati

• 52 morti

• 5.399 guariti

-33 terapie intensive | -269 ricoveri

203.173 tamponi

Tasso di positività: 0,7% (+0,1%)

43.261.692 dosi di vaccino somministrate in totale