CORONAVIRUS: OGGI IN SICILIA 22 MORTI, 1.853 GUARITI E 440 NUOVI CASI POSITIVI

Sono 440 i nuovi positivi covid-19 che si registrano oggi in Sicilia con 23.206 tamponi processati e una incidenza pari al 1,9% in attesa dell'avanzamento del piano vaccinale. La regione resta stabilmente all'undicesimo posto nel numero dei nuovi contagi giornalieri.

Le vittime sono state 22 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.963. Gli attualmente positivi sono 31.569, con una diminuzione di altri 1435 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1853. Negli ospedali tornano a diminuire i ricoveri e adesso sono 1.034, 41 in meno rispetto a ieri ma tornano a risalire i ricoveri in terapia intensiva dove adesso sono 150, ovvero 5 in più rispetto a ieri.

La distribuzione nelle province vede Palermo con 179 casi, Catania 79, Messina 54, Siracusa 35, Caltanissetta 35, Agrigento 17, Trapani 15,Ragusa 13, Enna 10 .

DATI ITALIA

Sono 15.479 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 19 febbraio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 348 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 297.128 tamponi, l'indice di positività è al 5,2%. I pazienti in terapia intensiva sono 2.059 (+14).