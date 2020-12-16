CORONAVIRUS, OGGI IN SICILIA 29 MORTI, 1.829 GUARITI E 1.065 NUOVI CASI POSITIVI

Sono 1.065 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 9.974 tamponi eseguiti. I decessi sono 29, che portano il totale a 2.059.Con i nuovi casi sono a 35.176 gli attuali posi...

Sono 1.065 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 9.974 tamponi eseguiti. I decessi sono 29, che portano il totale a 2.059.

Con i nuovi casi sono a 35.176 gli attuali positivi, con un decremento di 793 casi rispetto a ieri. Di questi sono ricoverati 1.371 siciliani, 39 in meno rispetto al dato complessivo di ieri; 1188 dei quali in regime ordinario 37 in meno rispetto a ieri; 183 in terapia intensiva 2 in meno rispetto a ieri. I guariti sono 1.829. Sul fronte della distribuzione fra province nell'isola: Catania 297, Palermo 285, Messina 253, Ragusa 32, Trapani 52, Siracusa 69, Agrigento 36, Caltanissetta 30, Enna 11

DATI ITALIA

Sono 17.572 i contagi da coronavirus resi noti oggi in Italia secondo i dati diffusi nel bollettino della Protezione civile. Da ieri sono stati registrati altri 680 morti che portano il totale a 66.537 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia. Da ieri sono stati eseguiti 199.489 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.926 (-77).

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 17.572 contagiati

• 680 morti

• 38485 guariti

-77 terapie intensive | -445 ricoveri

201.040 tamponi

Tasso di positività: 8,7% (-0,4%)