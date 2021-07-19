CORONAVIRUS, OGGI IN SICILIA: 300 NUOVI CASI POSITIVI, 1 MORTO E 109 GUARITI

Sono 300 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 9.523 tamponi processati nell'isola.Si dimezza l'incidenza che arriva al 3,1% ieri era al 6,9% per effetto del ba...

Sono 300 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 9.523 tamponi processati nell'isola.

Si dimezza l'incidenza che arriva al 3,1% ieri era al 6,9% per effetto del basso numero di tamponi.

L'isola è al secondo posto per i nuovi contagi giornalieri in Italia, dietro il Lazio che ne conta 434.

Gli attuali positivi sono 5.381 con un aumento di altri 258 casi. I guariti sono 41 mentre nelle ultime 24 ore c'è solo una vittima dopo che negli ultimi 4 giorni non c'erano stati morti.

Il totale dei decessi resta, dunque, a 6.007.

Sul fronte ospedaliero si registra una risalita dei ricoverati che sono adesso 176, sei in più rispetto a ieri aumentano anche i ricoverati in terapia intensiva che adesso sono 22, uno in più di ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province Caltanissetta in testa con 130, poi Palermo 62, Catania 62, Messina 15, Siracusa 7, Trapani 13, Ragusa 0, Agrigento 1, Enna 10

DATI ITALIA

Curva epidemica in calo in Italia:2.072 i casi nelle ultime 24 ore rispetto ai 3.127 precedenti, ma a fronte di soli 89.089 test processati (-76mila). Il tasso di positività sale al 2,3%.

Sono invece 7 le vittime, domenica erano state 3, in totale 127.874.

Salgono i ricoveri in terapia intensiva, +6 con 16 ingressi del giorno,162 in tutto.

N el Lazio 434 nuovi casi, 300in Sicilia