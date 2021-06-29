CORONAVIRUS: OGGI IN SICILIA 99 NUOVI CASI , 2 MORTI E 222 GUARITI

Sono 99 i nuovi positivi al Covid 19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano 84) su 14.425 tamponi processati, con una incidenza che sale leggermente allo 0,7% (ieri era allo 0,6%). La R...

Sono 99 i nuovi positivi al Covid 19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano 84) su 14.425 tamponi processati, con una incidenza che sale leggermente allo 0,7% (ieri era allo 0,6%). La Regione è al secondo posto in Italia per numero di contagi giornalieri dietro la Campania.

Due le vittime, il totale dei morti è 5.967. Il numero degli attuali positivi è 4.227 con una diminuzione di 125 casi. I guariti sono 222. Negli ospedali i ricoverati sono 186, nove in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 24, lo stesso numero di ieri.

I nuovi casi in provincia di Palermo sono 10, Catania 22, Messina 1, Siracusa 16, Trapani 11, Ragusa 12, Agrigento 17, Caltanissetta 10, a Enna 0.

DATI ITALIA

Sono 679 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia secondo il bollettino di oggi, 29 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri 42 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 190.635 tamponi con un tasso positività allo 0,3%. Le terapie intensive occupate sono 270, numero in calo di 19 unità. Cala il numero dei ricoverati con sintomi pari a 1.676, 47 in meno rispetto a ieri.