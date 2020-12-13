CORONAVIRUS, OGGI IN SICILIA CONTAGI IN CALO: 808 NUOVI CASI POSITIVI, 21 MORTI E 829 GUARITI

Dopo diverse settimane torna sotto la soglia psicologica di mille il numero dei nuovi casi di covid in Sicilia. Secondo il bollettino del 13 dicembre del ministero della Salute sono infatti 808 i cont...

Dopo diverse settimane torna sotto la soglia psicologica di mille il numero dei nuovi casi di covid in Sicilia. Secondo il bollettino del 13 dicembre del ministero della Salute sono infatti 808 i contagi registrati nelle ultime 24 ore con 21 morti. Ancora stabili i ricoveri in terapia intensiva (198, erano 196). Stabili i ricoveri complessive (- 15, sono 1.424). I guariti sono stati complessiva 929 e dunque scende anche il numero degli attuali positivi: 35.719 dei quali 34.295 in isolamento domiciliari. Con i 21 morti delle ultime 24 ore il numero complessivo di vittime siciliane dall’inizio della pandemia sale a 1.967. I tamponi processati sono stati 7.094 e dunque il rapporto tra positivi e test effettuati è del 11,Tra le province è sempre Catania a registrare il maggior numero di casi (328), seguita da Palermo con 151, Messina 83, Agrigento 74, Siracusa 52, Ragusa 49, Caltanissetta 33, Trapani 25 ed Enna 13.28%.

DATI ITALIA

Sono 17.938 i contagi da coronavirus resi noti oggi in Italia secondo i dati contenuti nel bollettino diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 484 morti che portano il totale a 64.520.