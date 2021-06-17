CORONAVIRUS, OGGI IN SICILIA ZERO MORTI DOPO 9 MESI, 228 NUOVI CASI POSITIVI E 330 GUARITI

Sono 228 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 13.206 tamponi processati, con una incidenza che sfiora l'1,7%. La Regione è al secondo posto in Italia per numero di...

Sono 228 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 13.206 tamponi processati, con una incidenza che sfiora l'1,7%. La Regione è al secondo posto in Italia per numero di contagi giornalieri dietro la Lombardia.

Nessuna vittima in più: il totale dei morti resta a 5.928. Il numero degli attuali positivi è 5.901 con una diminuzione di 102 casi. I guariti sono 330.

Negli ospedali i ricoverati sono 318, 10 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 35, 1 in meno rispetto al bollettino precedente.

La distribuzione di casi registrati per province vede Palermo con 39 casi, Catania 76, Messina 2, Siracusa 5, Trapani 11, Ragusa 24, Agrigento 28, Caltanissetta 21, Enna 22.

DATI ITALIA

Sono 1.325 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, 17 giugno, secondo i dati regione per regione del bollettino della Protezione Civile. Da ieri registrati altri 37 morti, che portano a 127.190 il totale dei decessi nel Paese dall'inizio della pandemia di covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 200.315 tamponi, l'indice di positività è 0,7%. Calano ancora i pazienti in terapia intensiva: sono 444 (-37 da ieri).