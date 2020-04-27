CORONAVIRUS, PALAZZO CHIGI CHIARISCE: “SI POSSONO INCONTRARE I FIDANZATI E GLI AFFETTI STABILI”
Dopo le polemiche montate nelle ultime ore sulla possibilità, preclusa ai fidanzati, di potersi vedere da vicino, il governo corregge il tiro. Il vulnus starebbe nella parola "congiunti".
Da una prima interpretazione del Dpcm in vigore dal prossimo 4 maggio, a quanto si precisa, con "congiunti" si intendono "parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili".
Le Faq, che saranno pubblicate nei prossimi giorni sul sito di Palazzo Chigi, chiariranno ulteriori dubbi interpretativi sul provvedimento.