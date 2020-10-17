CORONAVIRUS, PALAZZO CHIGI: “DOMANI COMUNICAZIONI UFFICIALI SUL NUOVO DPCM CON UNA CONFERENZA STAMPA DI CONTE”

Fonti di Palazzo Chigi specificano che è iniziato ieri sera un confronto con i capi delegazione delle forze di governo, proseguito oggi con le Regioni, gli Enti locali e anche con il Cts per ascoltare...

Fonti di Palazzo Chigi specificano che è iniziato ieri sera un confronto con i capi delegazione delle forze di governo, proseguito oggi con le Regioni, gli Enti locali e anche con il Cts per ascoltare le voci dei territori e degli esperti "in modo da approntare le soluzioni migliori per affrontare questa nuova ondata di contagio e tutelare nel modo più efficace gli interessi sanitari e socio-economici di tutti i cittadini". Le "uniche misure di restrizione veritiere" saranno "quelle contenute nel Dpcm che verrà emanato non appena definito il quadro di intervento", precisano le stesse fonti.

"Le anticipazioni che si stanno rincorrendo in questi giorni e in queste ore sui mezzi di informazione" circa le nuove misure restrittive "sono da ritenersi fughe in avanti e ipotesi non corrispondenti a verità", precisano le fonti. L'invito del Governo agli organi di informazione "è di evitare di alimentare confusione nei cittadini, in attesa di comunicazioni ufficiali che avverranno nella giornata di domani con una conferenza stampa del Presidente del Consiglio", aggiungono le stesse fonti.