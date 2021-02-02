Coronavirus: Paternò, diminuiscono i contagi. Si registrano 2 nuovi decessi da covid
Arriva l’aggiornamento da parte delle autorità competenti, riguardante la situazione Covid-19 nella città di Paternò.
Purtroppo nel bollettino emesso oggi si comunica il decesso di due persone, un uomo ed una donna 70enne entrambi ricoverati a Catania.
I casi accertati di Covid-19 alla data odierna, risultano essere allo stato attuale 165 (-6 rispetto al dato comunicato ieri) di cui 9 ospedalizzati (-2) . I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 259 (+11 rispetto ad ieri) . L’Amministrazione Comunale, conclude il post, con in testa il sindaco Nino Naso, esprime le più sentite condoglianze alle famiglie. I dati sono in continuo aggiornamento.