CORONAVIRUS: PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA, I GUARITI SONO PIÙ DEI NUOVI CASI, 464 I MORTI

Sono 464 i morti in Italia per Coronavirus nelle ultime 24 ore, per un totale di 25.549 decessi dall'inizio dell'emergenza. Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile oggi si registra anche il nuo...

Sono 464 i morti in Italia per Coronavirus nelle ultime 24 ore, per un totale di 25.549 decessi dall'inizio dell'emergenza. Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile oggi si registra anche il nuovo record di guariti, 3.033 in più rispetto a ieri per un totale di 57.576

Inoltre, cala ancora in maniera rilevante il numero delle persone attualmente positive: sono 106.848, -851 in un giorno. I ricoverati con sintomi sono 22.871 (-934), quelli in terapia intensiva 2.267 (-117). In isolamento domiciliare 81.710 persone.

"Oggi abbiamo dei numeri particolarmente confortanti perché il numero dei dimessi-guariti supera il numero dei nuovi casi", ha detto il capo della Protezione civile Angelo Borrelli nel corso del punto stampa sul contagio da coronavirus.

Dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 189.973 (+2.646). In tutto, sono stati eseguiti 1.579.909 tamponi. La Protezione Civile rende noto a riguardo che i casi testati sono oltre un milione, nel dettaglio 1.052.577.

Coronavirus, bollettino aggiornato ad oggi:

• POSITIVI: 189.973 (+2.646)

di cui 106.848 attuali (-851)

• DECEDUTI: 25.549 (+464)

• GUARITI: 57.576 (+3.033)

DATI SICILIA

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (giovedì 23 aprile), in merito all’emergenza #Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 62.150 (+3.418 rispetto a ieri).

Di questi sono risultati positivi 2.926 (+43), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.301 persone (+14), 412 sono guarite (+24) e 213 decedute (+5).

Degli attuali 2.301 positivi, 510 pazienti (-25) sono ricoverati - di cui 34 in terapia intensiva (-1) - mentre 1.791 (+39) sono in isolamento domiciliare. In tutte le province il numero dei ricoverati diminuisce o resta stabile.

Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani.

Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.