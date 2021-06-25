CORONAVIRUS, PER L'EUROPA ITALIA ITALIA VERDE TRANNE SICILIA, BASILICATA E CALABRA

Nella nuova mappa epidemiologica dell’Ecdc, il centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, l’Italia risulta tutta in verde tranne per tre regioni: Basilicata, Calabria e Sicilia....

Nella nuova mappa epidemiologica dell’Ecdc, il centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, l’Italia risulta tutta in verde tranne per tre regioni: Basilicata, Calabria e Sicilia. Ed è verde buona parte dell’Europa, escluse alcune regioni del Sud della Spagna.

Ecdc che ieri ha messo in guardia sui rischi della variante Delta, nota anche come indiana: «è del 40-60% più trasmissibile» rispetto alla variante più comune in circolazione e si prevede che «entro fine agosto il 90% delle nuove infezioni nell’Ue da Sars-CoV-2 sarà dovuto a questa variante».

La nuova variante virale «può essere associata a un rischio maggiore di ospedalizzazione», hanno avvertito gli esperti Ue.

«Gli scenari» esposti nella valutazione «indicano che qualsiasi allentamento durante i mesi estivi del rigore delle misure non farmaceutiche che erano in vigore nell’Ue a inizio giugno potrebbe portare a un rapido e significativo aumento dei casi giornalieri in tutte le fasce d’età, con un aumento associato dei ricoveri ospedalieri e decessi, che potrebbero raggiungere gli stessi livelli dell’autunno del 2020 se non verranno prese misure aggiuntive», è l’allarme dell’Ecdc.

Comunque che le aree della mappa Ecdc non corrispondono alle fasce a colore italiane ma sono così contrassegnate:

- verde se il tasso di notifica di 14 giorni è inferiore a 25 casi su 100.000 e il tasso di positività del test inferiore al 4%;

- arancione se il tasso di notifica di 14 giorni è inferiore a 50 casi per 100.000 ma il tasso di positività del test è del 4% o superiore o, se il tasso di notifica di 14 giorni è compreso tra 25 e 150 casi per 100.000 e il tasso di positività del test è inferiore al 4%;

- rosso, se il tasso di notifica del caso COVID-19 cumulativo di 14 giorni è compreso tra 50 e 150 e il tasso di positività del test per l'infezione da COVID-19 è del 4% o superiore, o se il tasso di notifica del caso di COVID-19 cumulativo di 14 giorni è maggiore di 150 ma minore di 500;

- rosso scuro, se il tasso di notifica del caso COVID-19 cumulativo di 14 giorni è pari o superiore a 500;