CORONAVIRUS: POSITIVO ALUNNO SCUOLA MEDIA AL G.PAOLO II DI PIANO TAVOLA, IL COMUNICATO DELLA SCUOLA

Dopo il caso riscontrato nei giorni scorsi della docente risultata positiva al coronavirus, dell’Istituto Giovanni Paolo II di Piano Tavola, frazione del Comune di Belpasso, è arrivato la notizia di uno studente delle scuole medie che è risultato positivo al coronavirus dopo aver fatto il tampone. La notizia è stata comunicata nel pomeriggio di ieri dall'istituto stesso.

Purtroppo ci corre l'obbligo comincia così la lettera che il dirigente scolastico ha inviato ieri pomeriggio ai genitori, agli alunni e al personale di informare tutta la comunità scolastica del fatto che un alunno della scuola secondaria di primo grado è risultato positivo al Covid-19. Lo stesso alunno nel periodo di chiusura della scuola ha accusato tre giorni di febbre e il medico, per certificare che poteva riprendere le attività didattiche , ha prescritto il tampone che è risultato positivo.

A quando ci è dato sapere, il ragazzino sta bene e la sua famiglia non presenta sintomi.Inoltre gli alunni della classe di appartenenza, non sono rientrati a scuola dopo l'interruzione della attività didattiche dovute alle elezioni.

Venuta a conoscenza della notizia, questa dirigenza prosegue il comunicato, si è immediatamente attivata ed ha intrapreso i contatti con l'ASP per le opportune verifiche e i conseguenti provvedimenti