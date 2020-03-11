CORONAVIRUS, POSITIVO LO JUVENTINO RUGANI: IN ISOLAMENTO I BIANCONERI E ANCHE L’INTER

Il calciatore della Juventus, Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19 ed è attualmente asintomatico. Lo comunica il club bianconero. Juventus Football Club sta attivando in queste...

Il calciatore della Juventus, Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19 ed è attualmente asintomatico. Lo comunica il club bianconero. Juventus Football Club sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con lui.

Oltre alla squadra e a tutto lo staff di Maurizio Sarri saranno messi in isolamento anche i giocatori e il reparto tecnico dell’Inter, che domenica scorsa ha affrontato i bianconeri nella gara persa per 2-0 allo Juventus Stadium di Torino.