CORONAVIRUS: PRIMO CASO ACCERTATO A BIANCAVILLA

C’è un primo caso di Covid-19 nel nostro comprensorio confermato.Si tratta di una donna di mezza età di Biancavilla, la donna, che sta bene e non presenta sintomi gravi tipici dell’infezione del viru...

C’è un primo caso di Covid-19 nel nostro comprensorio confermato.

Si tratta di una donna di mezza età di Biancavilla, la donna, che sta bene e non presenta sintomi gravi tipici dell’infezione del virus, dopo essere stata condotta in ospedale a Catania per gli accertamenti del caso, è stata dimessa dal nosocomio e ricondotta nella propria abitazione biancavillese.

I medici, infatti, hanno valutato che la donna possa rimanere in isolamento nella propria casa nel rispetto del protocollo sanitario di isolamento previsto in questo caso.

E’ stata la stessa donna a pubblicare uno stato sul proprio profilo whatsapp che dice “Avviso tutti quelli che sono stati con me ultimamente…sono positiva al Coronavirus… che se avete sintomi chiamate subito il numero regionale, e riferite di essere stati in contatto con un caso certo”.