CORONAVIRUS, PRIMO CASO ITALIANO: POSITIVO UNO DEI 56 CONNAZIONALI RIENTRATI DA WUHAN

Il soggetto interessato, un uomo di 30-40 anni alloggiato da solo in una stanza, era stato nel frattempo trasferito e posto in isolamento all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani per ulteriori accertamenti. Il paziente in mattinata è stato definito «in buone condizioni generali.

Presentava un modesto rialzo termico. Altri accertamenti sono in corso», ha fatto sapere la Direzione Sanitaria.

LA NOTA

“È risultato positivo al test del Coronavirus un italiano rientrato da Wuhan”. È quanto si legge in una nota dell'Istituto superiore di Sanità che ha comunicato in serata alla task-force del ministero della Salute l'esito positivo del test di conferma. Il paziente è attualmente ricoverato all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma con modesto rialzo termico ed iperemia congiuntivale.

L'Istituto sta coordinando l'organizzazione della sorveglianza epidemiologica a livello nazionale e supporta i laboratori di riferimento regionali per garantire una prima diagnosi tempestiva. Nei casi di positività al primo test l'Istituto effettua le analisi di conferma comunicandole alla task-force del Ministero della Salute.

