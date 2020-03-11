CORONAVIRUS: PRIMO MORTO IN SICILIA, UN 80ENNE DI SORTINO RICOVERATO AD AUGUSTA

Il primo morto in Sicilia con Coronavirus è della provincia di Siracusa, un uomo 80enne di Sortino ricoverato da qualche giorno nel reparto di Medicina Generale dell’ospedale Muscatello di Augusta per...

Il primo morto in Sicilia con Coronavirus è della provincia di Siracusa, un uomo 80enne di Sortino ricoverato da qualche giorno nel reparto di Medicina Generale dell’ospedale Muscatello di Augusta per un ictus, con patologie pregresse e poi risultato positivo al tampone orofaringeo. L’esito dell’esame ha comportato l’immediato trasferimento all’ospedale di Caltagirone.

Dopo la conferma della positività, tutti i familiari con cui ha avuto contatti sono stati posti in isolamento in via precauzionale e saranno sottoposti al tampone.

DATI ITALIA

Sono 10.590 i malati complessivi di Covid19, quelli ricoverati con sintomi 5.838 e 3.724 sono in isolamento domiciliare, mentre i guariti sono in tutto 1045, dei quali 41 oggi. Nel bollettino quotidiano il commissario per l'emergenza Coronavirus, Angelo Borrelli, ha poi precisato che il numero di malati è aumentato di 2.076 unità rispetto a ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 12.462. Le vittime sono complessivamente 827: rispetto a ieri sono 196 in più.

Nel giorno in cui l'Oms ha dichiarato quella di coronavirus una pandemia, Borrelli ha sottolineato "Avevamo detto che i dati della Lombardia erano parziali e oggi abbiamo numeri che fanno sì che i dati possano apparire come un numero elevato, ma in realtà la crescita odierna è nel trend dei giorni scorsi", in pratica, tra i contagi 600 sono malati di cui ieri non erano disponibili i dati.

Coronavirus, 'Io resto a casa': cosa è vietato e cosa si può fare

I malati in terapia intensiva sono 1.028, rispetto a ieri 151 in più. Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento di malattie infettive dell'Iss, ha poi detto che "guardando l'intero genoma del virus, si vedono solo piccole mutazioni. A differenza di quanto è stato scritto, non è diventato più aggressivo".

DATI SICILIA

In Sicilia sono 83 i casi di pazienti positivi al coronavirus, 21 in più rispetto a ieri. Il dato è aggiornato alle 13.30 di oggi ed è stato comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno analizzato 1.194 tamponi, di cui 1.037 negativi e 74 in attesa dei risultati. Risultano ricoverati 24 pazienti (nove a Palermo, sette a Catania, tre a Messina, uno a Caltanissetta, tre ad Agrigento e uno a Enna) di cui uno in terapia intensiva, mentre 57 sono in isolamento domiciliare e 2 sono guariti.

Il prossimo aggiornamento avverrà domani.