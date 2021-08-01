CORONAVIRUS, RAZZA: "IN SICILIA L'80% DEI POSITIVI IN OSPEDALE SONO PAZIENTI NON VACCINATI"

"L'impegno che il governo della Regione e tutto il sistema sanitario ha messo in atto per andare incontro il più possibile alle esigenze dei cittadini deve far si che per ogni siciliano la vaccinazion...

Lo ha detto a Catania l'assessore alla salute della Regione Siciliana Ruggero Razza.

"In questo momento - ha aggiunto - in Sicilia in degenza ordinaria ci sono oltre 200 persone. di queste l'80,4 per cento non è vaccinata.

In terapia sub-intensiva ci sono oltre 50 persone, Di queste l'82 per cento non è vaccinato.

In terapia intensiva ci sono 34 persone di queste l'88, 5 per cento non è vaccinato.

Complessivamente oltre l'80 per cento della popolazione ospedalizzata non si è sottoposta nemmeno ad un ciclo di vaccinazioni".