CORONAVIRUS: RESTA AUTOCERTIFICAZIONE MA PIÙ MOTIVI PER SPOSTARSI, CAMBIA MODULO

Al momento si tratta di una semplice indiscrezione.A quanto apprende l'Adnkronos, resta l'autocertificazione per spostarsi e lasciare la propria abitazione. Nel nuovo Dpcm, che si sta mettendo nero su...

Al momento si tratta di una semplice indiscrezione.

A quanto apprende l'Adnkronos, resta l'autocertificazione per spostarsi e lasciare la propria abitazione. Nel nuovo Dpcm, che si sta mettendo nero su bianco in queste ore e che il premier Giuseppe Conte dovrebbe annunciare in serata, nessun allentamento dovrebbe arrivare in questo senso, anche se cambierà il modulo in uso dando ai cittadini la possibilità di indicare nuove 'fattispecie' per allontanarsi da casa.

Possibile riapertura del commercio dal 18 maggio. Questa la data attorno a cui si sta ragionando nelle riunioni in corso a palazzo Chigi sulla fase 2.

Potrebbero dover aspettare fino a giugno parrucchieri ed estetisti, categorie ad alto rischio, per riaprire i battenti. "Non prima di giugno" è la linea su cui si sta ragionando, a quanto si apprende, nelle riunioni in corso a palazzo Chigi.