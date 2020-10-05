CORONAVIRUS, RISALGONO I CONTAGI IN SICILIA: 128 NUOVI CASI, 31 A CATANIA. DUE MORTI A PALERMO
Sono 31 i nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore a Catania e provincia. Così l’ultimo aggiornamento del ministero della Salute. Nel resto della Sicilia i nuovi casi di Covid complessivamente sono 111. Per quanto riguarda le province i nuovi casi sono così distribuiti: Siracusa 1, Messina 10, Ragusa 15, Enna 0, Caltanissetta 5, Palermo 63, Agrigento 0, Trapani 3.
In Sicilia ci sono 361 ricoverati con sintomi, 28 in terapia intensiva. Attualmente i positivi ammontano a 3358. Due nuovi deceduti in Sicilia, entrambi a Palermo,che porta il dato a 321 dall’inizio dell’emergenza ad oggi. I tamponi effettuai nelle ultime 24 ore sono 2656.
DATI ITALIA
Sono 2.257 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle 24 ore, in leggero calo rispetto a domenica (2.578), ma con un numero molto basso di tamponi, solo 60.241 contro i 92.714 del giorno precedente.Dati del ministero della Salute
Sono 16 le nuove vittime, contro le 18 di ieri, 36.002 da inizio emergenza. Il totale dei contagiati sale a 327.586.
Aumentano i guariti,767in 24 ore.
Il maggior numero di nuovi casi ancora in Campania con 431 infetti individuati Nessuna regione a zero contagi.
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 2257 contagiati
• 16 morti
• 767 guariti
+20 terapie intensive | +200 ricoveri ⚠️
60.241 tamponi