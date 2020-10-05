CORONAVIRUS, RISALGONO I CONTAGI IN SICILIA: 128 NUOVI CASI, 31 A CATANIA. DUE MORTI A PALERMO

Sono 31 i nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore a Catania e provincia. Così l’ultimo aggiornamento del ministero della Salute. Nel resto della Sicilia i nuovi casi di Covid complessivamente sono...

A cura di Redazione 05 ottobre 2020 17:36

