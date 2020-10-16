CORONAVIRUS: SALGONO A 43 I CASI A PATERNO', I DATI DELLA PROVINCIA

Sono 43 i casi di persone positive al coronavirus, secondo i dati ufficiali dell’asp, pubblicati sulla sua pagina Facebook dal sindaco di Acireale Stefano Alì a Paternò. Un numero che cambia di poco r...

Sono 43 i casi di persone positive al coronavirus, secondo i dati ufficiali dell’asp, pubblicati sulla sua pagina Facebook dal sindaco di Acireale Stefano Alì a Paternò. Un numero che cambia di poco rispetto a ieri, e che deve farci mantenere la massima prudenza per evitare il dilagare del virus. Più grave la situazione a Belpasso con 51 casi, e un altro deceduto, mentre 9 casi si contano a Motta S. Anastasia. 9 i casi anche a Nicolosi, mentre 1 solo caso a Ragalna.

Resta critica la situazione di Randazzo coi contagi, che dai dati ufficiali si fermano ad oggi a 66 casi di positività al coronavirus. Un dato pesante che viene fuori da un alto numero di tamponi effettuati nei giorni scorsi. Ma un dato positivo c’è. Nelle scuole, infatti, sono stati effettuati oltre 700 tamponi, di questi, solo 17 sono risultati positivi con 11 casi di persone di Randazzo, e 6 di altri Comuni. Un dato che abbassa l’allarmismo creatosi qualche giorno fa, e che rafforza la tesi del contagio avvenuto giorni fa in alcune cerimonie. Dai dati Asp relativi alla Provincia di Catania, numeri preoccupanti anche a Castiglione di Sicilia, con 23 casi accertati, e di Linguaglossa con 12 casi, al momento restano confermati i 2 di Maletto e i 5 di Bronte, in attesa dei risultati di altri tamponi fatti ieri ed oggi.