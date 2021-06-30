CORONAVIRUS SICILIA, 142 NUOVI CASI, 3 I DECESSI. PRIMA REGIONE PER NUOVI CONTAGI IN ITALIA

Sono 142 i nuovi positivi al Covid 19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano 99) su 15.381 tamponi processati, con una incidenza che sale leggermente allo 0,9% (ieri era allo 0,7%).La R...

La Regione è al primo posto in Italia per numero di contagi giornalieri.

tre le vittime, il totale dei morti è 5.970. Il numero degli attuali positivi è 4.031 con una diminuzione di 196 casi. I guariti sono 335. Negli ospedali i ricoverati sono 175, 11 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 20, quattro in meno rispetto a ieri.

DATI ITALIA

Sono 776 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia secondo il bollettino di oggi, 30 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri 24 morti. Sono 185.016 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che hanno fatto registrare un tasso di positività dello 0,4%. Secondo i dati del ministero della Salute e della Protezione Civile sulla diffusione del contagio, sono 23 in meno i pazienti in terapia intensiva con coronavirus in 24 ore per un totale di 247 pazienti ricoverati. Calano anche i ricoverati con sintomi che sono 83 in meno, per un totale di 1.593 persone presenti nei reparti ospedalieri con covid-19.

Dall'inizio dell'emergenza sono state contagiate dal coronavirus 4.259.909 persone mentre ne sono morte 127.566. I dimessi-guariti in 24 ore sono 3.135, che portano il totale delle persone che dall'inizio dell'emergenza hanno superato il virus a 4.081.902.

Sono 2.383 in meno gli attualmente positivi, ovvero le persone con covid-19 seguite dal sistema sanitario nazionale. In totale a oggi in Italia sono 50.441 le persone positive al Sars Cov2