CORONAVIRUS: SICILIA 418 NUOVI CASI POSITIVI (168 SONO A CATANIA) , 9 MORTI E 1.134 GUARITI

Sono 418 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 19.386 tamponi processati e il tasso di positività sale al 2,2% (ieri era 1,8%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.

Scendono ancora i ricoveri, -23 quelli ordinari e -8 le terapie intensive e si registrano meno decessi giornalieri, 9 rispetto agli ultimi due giorni quando le vittime erano state 20 sia mercoledì che giovedì. Sono 1.134 i guariti.

Attualmente ci sono 10.615 positivi di cui 512 ricoverati in ospedale, 73 in terapia intensiva e 10.030 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 208.396 mentre i decessi a 5.807.

Da inizio pandemia sono 224.818 i casi di Coronavirus registrati in Sicilia.

A Catania la maggior parte dei nuovi contagi registrati (168). A Palermo e provincia sono invece 72. Quindi Messina (51), Siracusa (25), Trapani (23), Ragusa (20), Agrigento (41), Caltanissetta (11) ed Enna (7).

DATI ITALIA

Sono 3.738 contagi da coronavirus regione per regione in Italia oggi, 28 maggio, secondo i dati della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 126 morti. Nelle ultime 24 ore, eseguiti 249.911 tamponi: il tasso di positività scende all'1,5%. Si segnalano 41 ingressi in terapia intensiva da ieri. Nel complesso, il tasso di occupazione cala di 64 unità.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 3.738 contagiati

• 126 morti

• 10.534 guariti

-64 terapie intensive | -515 ricoveri

249.911 tamponi

Tasso di positività: 1,5% (-0,2%)

33.157.886 dosi di vaccino somministrate in totale