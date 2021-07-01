CORONAVIRUS, SICILIA ANCORA PRIMA PER NUOVI CONTAGI: ALTRI 137 CASI E 4 DECESSI

Sono 137 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 10.460 tamponi processati, con una incidenza che sale appena sopra l'1,3%. La Regione resta anche oggi al primo posto...

Sono 137 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 10.460 tamponi processati, con una incidenza che sale appena sopra l'1,3%. La Regione resta anche oggi al primo posto in Italia per numero di contagi giornalieri.

Le vittime di oggi sono 4 e portano il totale dei morti resta 5.974. Il numero degli attuali positivi è di 3.885 con una diminuzione di 146 casi. I guariti sono 279.

Negli ospedali i ricoverati sono 169, 6 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 18, due in meno rispetto a ieri.

La situazione nelle province a Palermo 12 i nuovi casi a Palermo, Catania 22, Messina 0, Siracusa 15, Trapani 8, 12 a Ragusa, 12, Agrigento 27, Caltanissetta, 32, Enna, 9.

DATI ITALIA