CORONAVIRUS, SICILIA IERI PRIMA PER CONTAGI IN ITALIA: ALTRI 144 POSITIVI E 4 VITTIME

BOLLETTINO DEL 06 LUGLIO 2021Sono 144 i positivi nelle ultime 24 ore su 14.127 tamponi processati, dato che porta l’Isola al primo posto in Italia per nuovi casi. Il tasso di positività sale all’1% (i...

BOLLETTINO DEL 06 LUGLIO 2021

Sono 144 i positivi nelle ultime 24 ore su 14.127 tamponi processati, dato che porta l’Isola al primo posto in Italia per nuovi casi. Il tasso di positività sale all’1% (ieri era 0,7%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.

Le vittime sono 4 e portano il totale dei morti resta a 5.985. Il numero degli attuali positivi è di 3.478 con una diminuzione di 100 casi perché i guariti registrati nelle ultime 24 ore sono 240. Negli ospedali i ricoverati sono 155, 2 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive, invece, salgono anche oggi e adesso sono 18.

I nuovi casi distribuiti fra le province mostrano in testa Caltanissetta con 46 casi, seguita da Catania con 22 casi, Trapani 21, Agrigento 16, Palermo 13, Messina 9, Ragusa 9, Siracusa 6, Enna 2.

DATI ITALIA

Sono 907 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 6 luglio 2021, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri registrati altri 24 morti. Nelle ultime 24 ore, sono stati processati 192.424 tamponi, l'indice di positività è allo 0,47%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 187 (-4 rispetto a ieri).

Coronavirus, bollettino di oggi:

▪️ 907 contagiati

▪️ 24 morti

▪️ 1.835 guariti

-4 terapie intensive | -66 ricoveri

192.424 tamponi

Tasso di positività: 0,5% (-0,2%)

54.371.521 dosi di vaccino somministrate in totale