CORONAVIRUS SICILIA, MUSUMECI: «FILA DI AUTO PER SBARCARE A MESSINA: SI INTERVENGA»

articolarmente movimentata all'arrivo dei traghetti a Messina a causa delle centinaia di auto sbarcate in Sicilia.

A lanciare l'allarme è stato nella tarda serata il governatore siciliano Nello Musumeci. "Mi segnalano appena adesso che a Messina stanno sbarcando dalla Calabria molte persone non autorizzate- ha detto Musumeci - Non è possibile e non accetto che questo accada. Ho chiesto al prefetto di intervenire immediatamente.

C’è un decreto del ministro delle Infrastrutture e del ministro della Salute che lo impedisce. Pretendo che quell’ordine venga rispettato e che vengano effettuati maggiori controlli alla partenza. Il governo nazionale intervenga perché noi siciliani non siamo carne da macello".

Poi nella notte la svolta: "Ho appena avuto conferma dalla prefettura di Messina che saranno ulteriormente intensificati i controlli sullo Stretto- annuncia Musumeci - Possono passare, alla luce del provvedimento nazionale, solo i pendolari che svolgono servizio pubblico, come sanitari, forze armate e di polizia.

Basta. Stiamo facendo sacrifici enormi e bisogna dare certezze a tutti i cittadini che questa fase è seguita con impegno".