CORONAVIRUS, SITUAZIONE CRITICA IN INDIA: CORPI CREMATI IN STRADA

India sopra i 17 milioni di casi accertati di Covid-19 con un nuovo record di 352.991 nuovi casi e 2.812 morti in un solo giorno. Sono i numeri più alti dall'inizio della pandemia. Il totale dei contagi certi è arrivato a 17,3 milioni e quello dei morti a 195.123 dall'inizio della pandemia. L'India continua ad essere il Paese con i peggiori dati del mondo sulla pandemia, oltre un terzo dei casi accertati domenica, secondo l'Oms che ha registrato nel mondo 830.806 contagi.

Con meno di 9.000 casi al giorno all'inizio di febbraio, la situazione in India è drammaticamente peggiorata nelle ultime settimane. La crescita dei contagi è anche particolarmente virulenta, con un 16% dei casi attivi che hanno dovuto essere ricoverati in ospedale, facendo collassare il sistema sanitario. New Delhi è la città più colpita: da sola, la capitale registra 25mila casi al giorno con un tasso di positività al 35%.

A New Delhi muore una persona ogni 4 minuti.

Il quadro che si va delineando in India desta preoccupazione in tutto il mondo. Mai si era sviluppato un focolaio di tali dimensioni e la preoccupazione che esso possa colpire anche gli altri Paesi è tanta. Intanto in Italia sono stati registrati i primi casi di variante indiana: si tratta di una coppia di veneti da poco rientrati dall’India.

Foto Danish Siddiqui/Reuters