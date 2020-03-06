CORONAVIRUS, SONO 3.916 I MALATI 197 I MORTI E 523 GUARITI , 15 I CASI A CATANIA
Conferenza stampa del Capo della protezione civile Angelo Borrelli alle ore 18 del 6 marzo:
4636 le persone che hanno contratto il virus, attualmente positivi 3916, 197 deceduti (49 in più) rispetto ad ieri) e 523 guariti.
Tra i 3916 positivi, con un incremento di 620 persone in più rispetto a giovedì
1060 si trovano in isolamento domiciliare
2394 ricoverati con sintomi
462 in terapia intensiva (111 in più rispetto a giovedì).
I guariti sono l'11,28% del totale dei contagiati, mentre i morti il 4,25%", ha sottolineato.
Aumentano i casi in Sicilia, sono ben 24 le persone che hanno contratto il virus, cosi suddivisi per provincia:
- 15 in provincia di Catania
- 5 in provincia di Palermo
- 2 provincia di Siracusa
- 1 provincia di Enna
- 1 Provincia di Ragusa
Ad oggi i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno effettuato 547 tamponi, di cui 511 negativi
