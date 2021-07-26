CORONAVIRUS, SONO 457 I NUOVI POSITIVI IN SICILIA, NESSUNA VITTIMA CRESCONO ANCORA I RICOVERI

Sono 457 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 6.395 tamponi processati nell'isola.L'incidenza fa segnare un nuovo record di poco superiore al 7,1%.L'isola oggi...

Sono 457 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 6.395 tamponi processati nell'isola.

L'incidenza fa segnare un nuovo record di poco superiore al 7,1%.

L'isola oggi è terza per i nuovi contagi giornalieri in Italia dietro Lazio ed Emilia Romagna.

Gli attuali positivi sono 8.367 con un aumento di altri 446 casi. I guariti sono solo 11 mentre nelle ultime 24 ore non si registrano nuove vittime e il totale dei decessi resta 6.024 come negli ultimi due giorni

Sul fronte ospedaliero sono adesso 244 i ricoverati, 23 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva adesso sono 28 i ricoverati, uno in meno

Sul fronte del contagio nelle singole province Caltanissetta ha registrato 142 casi, Palermo 128, Catania 83, Ragusa 60, Siracusa 33, Trapani 8, Messina 2, Enna 1, Agrigento 0.

DATI ITALIA

Sono 3.117 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 luglio in Italia, secondo i dati dell'ultimo bollettino del ministero della Salute. Si registrano altri 22 morti. In Italia ieri i contagi erano 4.743 e i decessi 7.

I nuovi decessi portano a 127.971 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 88.247 tamponi, con un tasso di positività che sale al 3,5 % (ieri 2,7%).

In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi, che sono 1.512 (ieri 1.392), con un aumento di 120 persone rispetto a ieri mentre sono 182 i ricoverati in terapia intensiva (+4 rispetto a ieri), con 11 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.124.323 i guariti (+1.114) e 68.236 gli attualmente positivi (+1.979).