CORONAVIRUS, SUPERATI I 7MILA POSITIVI IN SICILIA
Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17 di oggi, lunedì 19 ottobre. Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 362 e il totale da inizio epidemia sale così a 12.654.
I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 3.252. Attualmente positive sono 7.109 persone, con un’aumento di 319 pazienti contagiati dal Covid-19 rispetto a ieri. Tre nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 368.
I guariti ammontano invece a 5.267, 130 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 521 pazienti sono ricoverati con sintomi, altre 72 persone sono in terapia intensiva (+2).
In Sicilia i casi registrati sono 362, così ripartiti per provincia:
- Palermo 170
- Catania 85
- Caltanissetta 27
- Siracusa 24
- Enna 24
- Ragusa 22
- Messina 7
- Trapani 3
DATI ITALIA
Sono 9338 i nuovi casi di coronavirus in Italia. Lo rende noto il ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 73 decessi, che portano il totale a 36.616 dall'inizio dell'emergenza.
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 9.338 contagiati
• 73 morti
• 1498 guariti
+47 terapie intensive | +545 ricoveri
98.862 tamponi
Tasso di positività: 9,4% (+1,5%)