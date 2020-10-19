CORONAVIRUS, SUPERATI I 7MILA POSITIVI IN SICILIA

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17 di oggi, lunedì 19 ottobre. Come si evince dai dati comunicati dal Ministero de...

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17 di oggi, lunedì 19 ottobre. Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 362 e il totale da inizio epidemia sale così a 12.654.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 3.252. Attualmente positive sono 7.109 persone, con un’aumento di 319 pazienti contagiati dal Covid-19 rispetto a ieri. Tre nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 368.

I guariti ammontano invece a 5.267, 130 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 521 pazienti sono ricoverati con sintomi, altre 72 persone sono in terapia intensiva (+2).

In Sicilia i casi registrati sono 362, così ripartiti per provincia:

Palermo 170

Catania 85

Caltanissetta 27

Siracusa 24

Enna 24

Ragusa 22

Messina 7

Trapani 3

DATI ITALIA

Sono 9338 i nuovi casi di coronavirus in Italia. Lo rende noto il ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 73 decessi, che portano il totale a 36.616 dall'inizio dell'emergenza.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 9.338 contagiati

• 73 morti

• 1498 guariti

+47 terapie intensive | +545 ricoveri

98.862 tamponi

Tasso di positività: 9,4% (+1,5%)