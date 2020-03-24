CORONAVIRUS: TRE GUARITI A CATANIA, CURATI CON TOLICIZUMAB

Dopo un ricovero di qualche giorno nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Garibaldi-Nesima di Catania sono stati dimessi tre ricoverati per Covid 19 curati con una terapia combinata Idrossicl...

Dopo un ricovero di qualche giorno nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Garibaldi-Nesima di Catania sono stati dimessi tre ricoverati per Covid 19 curati con una terapia combinata Idrossiclorichina, Lopinar e Azitromicina grazie a procedure attivate dall'assessorato regionale alla Salute.

Sono una 60enne, un 63enne e un 77enne che sono tornati oggi a casa nel rispetto di misure di sicurezza condivise con l'Azienda sanitaria provinciale. Due di loro non presentavano un quadro particolarmente complicato, mentre la situazione del 77enne appariva in un primo momento difficile, viste le numerose patologie di cui soffriva l'uomo.

"E' una notizia che fa ben sperare per il percorso di guarigione di tutti gli altri pazienti attualmente ricoverati - si sottolinea dell'ospedale - per alcuni dei quali, quelli con un quadro vitale particolarmente complesso, è stato completato il primo ciclo della terapia sperimentale di Tolicizumab che sta suscitando tanto interesse nel mondo".