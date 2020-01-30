CORONAVIRUS, TURISTA CON FEBBRE SU UNA NAVE DA CROCIERA: BLOCCATI IN 7MILA A CIVITAVECCHIA

Due casi sospetti di Coronavirus, moglie e marito cinesi di Hong Kong, sono in isolamento nell'ospedale di bordo di una nave della Costa Crociere ferma al porto di Civitavecchia. La donna, si apprende...

Due casi sospetti di Coronavirus, moglie e marito cinesi di Hong Kong, sono in isolamento nell'ospedale di bordo di una nave della Costa Crociere ferma al porto di Civitavecchia. La donna, si apprende da Costa Crociere, ha febbre mentre il compagno non ha manifestato sintomi.

Sono stati gia' raggiunti dai medici dello Spallanzani per realizzare i test, i cui risultati sono attesi nel pomeriggio. Al momento i passeggeri e l'equipaggio, circa 7mila persone in tutto, non possono ancora scendere dalla nave. La coppia, salita a Savona alcuni giorni fa, era arrivata in Italia a Malpensa il 25 gennaio. I due, provenienti da Macao, sono stati posti in isolamento in ambienti separati dello spazio sanitario della nave.

L'isolamento del compagno è stato fatto per precauzione visti i rapporti stretti con la donna con febbre. "Siamo in attesa di conoscere l'esito delle verifiche ancora in corso, ma tutto quello che andava fatto è stato fatto.

La situazione è sotto controllo e al momento non risulta che vi siano motivi di preoccupazione a bordo" afferma il comandante della direzione marittima del Lazio della guardia Costiera Vincenzo Leone. "Siamo nella fase di cautela e verifica per la serenità di tutti" ha aggiunto Leone spiegando che la nave era partita ieri sera da Majorca e che la segnalazione è stata fatta dal presidio sanitario a bordo alla direzione marittima. "Abbiamo attivato immediatamente la sanità marittima - ha aggiunto - si è attuato il protocollo previsto in questi casi"

ANSA