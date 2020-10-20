CORONAVIRUS, UN ALTRO DECESSO A PATERNO': LA COMUNICAZIONE DEL SINDACO

Purtroppo sono costretto a comunicare un’altra notizia spiacevole per la città di Paternò, la triste notizia arriva dal Sindaco di Paternò.Un 72enne ospedalizzato al Garibaldi di Catania perché positi...

Un 72enne ospedalizzato al Garibaldi di Catania perché positivo al Covid-19 è venuto a mancare nelle scorse ore. Esprimo le più sincere condoglianze alla famiglia e conclude il Sindaco raccomando come sempre prudenza ed attenzione massima: mascherina sempre indossata, distanziamento sociale e disinfezione continua delle mani.

Si tratta del terzo decesso in città.