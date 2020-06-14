CORONAVIRUS: UN NUOVO CONTAGIO E NESSUN DECESSO IN SICILIA, 7 CASI SU 10 IN LOMBARDIA

Domenica 14 giugno con buone notizie e un piccolo neo in Sicilia relativamente all’emergenza Coronavirus.Sull’isola nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1119 tamponi e uno di questi è risultato p...

Domenica 14 giugno con buone notizie e un piccolo neo in Sicilia relativamente all’emergenza Coronavirus.

Sull’isola nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1119 tamponi e uno di questi è risultato positivo. Dall’inizio dell’epidemia si arriva così a 3457 casi totali. I tamponi effettuati fino ad oggi sono 179438 su 150233 persone.

Ci sono invece da segnalare 6 nuove guarigioni, che fanno salire i guariti a 2341. Diminuiscono di 5 unità gli attuali positivi, oggi 837 di cui 802 in isolamento domiciliare. Un paziente in meno tra i ricoverati che sono adesso 35, di cui 3 in terapia intensiva come ieri.

Stabile, per fortuna, il numero delle vittime: 279.

In italia, risulta stabile il dato giornaliero dei contagi, con un incremento di 338 casi rispetto a ieri, per un totale di 236.989. In Lombardia i nuovi contagiati sono 244 in più, pari al 72,1% dell'aumento odierno nel Paese. Nelle ultime 24 ore le vittime sono state 44, (34.345 in tutto). Sono saliti a 176.370 i guariti, con un incremento rispetto a sabato di 1.505. Sono 209, infine, i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 11 meno di ieri.

Bollettino aggiornato ad oggi:

• POSITIVI: 236.989 (+338)

di cui 26.274 attuali (-1.211)

• DECEDUTI: 34.345 (+44)

• GUARITI: 176.370 (+1.505)