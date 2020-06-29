95047

CORONAVIRUS, UN NUOVO CONTAGIO IN SICILIA E NESSUNA VITTIMA: IN ITALIA CALANO ANCORA CASI E DECESSI

Un nuovo caso di contagio in Sicilia (in provincia di Messina) nelle ultime 24 ore e nessun decesso per quanto riguarda l'epidemia di coronavirus. Gli attuali positivi come comunicato dalla Regione al...

29 giugno 2020 21:30
Un nuovo caso di contagio in Sicilia (in provincia di Messina) nelle ultime 24 ore e nessun decesso per quanto riguarda l'epidemia di coronavirus. Gli attuali positivi come comunicato dalla Regione alla Protezione civile, attualmente, sono 127 (-3 rispetto a ieri), per un totale di 3078 (329 con attività di screening diagnostico).

Rimangono ricoverate 24 persone di cui 3 in terapia intensiva, mentre sono 10e le persone in isolamento domiciliari. Sono oltre 1000 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.

IN ITALIA

A oggi il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus che causa il Covid-19 è di 240.436, con un incremento rispetto a ieri di 126 nuovi casi. Lo rende noto il ministero della Salute. Il numero totale di attualmente positivi è di 16.496, con una decrescita di 185 assistiti rispetto al 28 giugno. Tra gli attualmente positivi, 96 sono in cura presso le terapie intensive, con un decremento di 2 pazienti rispetto al 28 giugno. 1.120 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 40 pazienti rispetto al 28 giugno. 15.280 persone sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto al 28 giugno i nuovi deceduti sono 6 e portano il totale a 34.744. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 189.196, con un incremento di 305 persone rispetto al 28 giugno. Il numero di tamponi effettuati nelle ultime ventiquattro ore ammonta a 27.218, per un totale di 5.341.837.

