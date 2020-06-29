CORONAVIRUS, UN NUOVO CONTAGIO IN SICILIA E NESSUNA VITTIMA: IN ITALIA CALANO ANCORA CASI E DECESSI

Un nuovo caso di contagio in Sicilia (in provincia di Messina) nelle ultime 24 ore e nessun decesso per quanto riguarda l'epidemia di coronavirus. Gli attuali positivi come comunicato dalla Regione al...

Un nuovo caso di contagio in Sicilia (in provincia di Messina) nelle ultime 24 ore e nessun decesso per quanto riguarda l'epidemia di coronavirus. Gli attuali positivi come comunicato dalla Regione alla Protezione civile, attualmente, sono 127 (-3 rispetto a ieri), per un totale di 3078 (329 con attività di screening diagnostico).

Rimangono ricoverate 24 persone di cui 3 in terapia intensiva, mentre sono 10e le persone in isolamento domiciliari. Sono oltre 1000 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.

IN ITALIA

A oggi il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus che causa il Covid-19 è di 240.436, con un incremento rispetto a ieri di 126 nuovi casi. Lo rende noto il ministero della Salute. Il numero totale di attualmente positivi è di 16.496, con una decrescita di 185 assistiti rispetto al 28 giugno. Tra gli attualmente positivi, 96 sono in cura presso le terapie intensive, con un decremento di 2 pazienti rispetto al 28 giugno. 1.120 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 40 pazienti rispetto al 28 giugno. 15.280 persone sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto al 28 giugno i nuovi deceduti sono 6 e portano il totale a 34.744. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 189.196, con un incremento di 305 persone rispetto al 28 giugno. Il numero di tamponi effettuati nelle ultime ventiquattro ore ammonta a 27.218, per un totale di 5.341.837.