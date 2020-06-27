CORONAVIRUS, UN SOLO CONTAGIO IN SICILIA E NESSUN DECESSO: CASI E VITTIME IN NETTO CALO IN ITALIA

C’è un nuovo positivo da Covid in Sicilia (ma su 2348 tamponi effettuati), 24 persone ricoverate (due in più rispetto a ieri), con 20 in corsia e 4 (come ieri) in terapia intensiva. Sono questi i dati...

C’è un nuovo positivo da Covid in Sicilia (ma su 2348 tamponi effettuati), 24 persone ricoverate (due in più rispetto a ieri), con 20 in corsia e 4 (come ieri) in terapia intensiva. Sono questi i dati diffusi dalla Protezione civile nazionale per quanto riguarda l’epidemia di coronavirus in Sicilia. Dati sostanzialmente stabili a ormai quasi un mese dal via della Fase 3 e quindi con la libera circolazione delle persone. Il totale dei positivi attuali è dunque di 130. Resta invariato il numero dei guariti (2666) così come quello dei morti (281). Il numero totale di casi riscontrati in Sicilia è di 3077 con 204184 tamponi.

Sono 8 i morti in Italia per Coronavirus nelle ultime 24 ore: è il numero più basso dall'inizio dell'emergenza. Secondo quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute, da ieri si sono registrati 175 nuovi casi di contagio in tutto il Paese. Il totale dei decessi sale a 34.716, mentre i casi totali dall'inizio della crisi sono 240.136. Sono intanto 8 le regioni con zero nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Tra i dati positivi vi è anche quello che riguarda le terapie intensive, dove si trovano ormai meno di 100 pazienti: sono in tutto 97, con una riduzione di 8 nelle ultime 24 ore. I ricoverati con sintomi sono 1.260 (-96), mentre in isolamento domiciliare si trovano ancora 15.479 persone. Attualmente i positivi sono 16.836 (-802). Il totale dei guariti sale a 188.584. In tutto sono stati eseguiti 5.277.273 tamponi (+61.351) per 3.198.837 casi testati.