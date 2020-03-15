95047

CORONAVIRUS: VIMINALE, IN TUTTA ITALIA CONTROLLATE 157.271 PERSONE. OLTRE 7000 QUELLE DENUNCIATE

Oltre settemila persone denunciate in un giorno per aver violato le misure restrittive introdotte con i provvedimenti governativi per l’emergenza coronavirus.Secondo gli ultimi dati del Viminale, anco...

A cura di Redazione Redazione
15 marzo 2020 10:28
CORONAVIRUS: VIMINALE, IN TUTTA ITALIA CONTROLLATE 157.271 PERSONE. OLTRE 7000 QUELLE DENUNCIATE -
Oltre 95047
Condividi

Oltre settemila persone denunciate in un giorno per aver violato le misure restrittive introdotte con i provvedimenti governativi per l’emergenza coronavirus.

Secondo gli ultimi dati del Viminale, ancora in corso di consolidamento, sono state controllate complessivamente 160.722 persone, 6.977 delle quali denunciate per violazione delle misure e 278 per false dichiarazioni. S

ono stati inoltre controllati 84.066 esercizi commerciali e denunciati 242 negozianti.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047