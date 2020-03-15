CORONAVIRUS: VIMINALE, IN TUTTA ITALIA CONTROLLATE 157.271 PERSONE. OLTRE 7000 QUELLE DENUNCIATE
A cura di Redazione
15 marzo 2020 10:28
Oltre settemila persone denunciate in un giorno per aver violato le misure restrittive introdotte con i provvedimenti governativi per l’emergenza coronavirus.
Secondo gli ultimi dati del Viminale, ancora in corso di consolidamento, sono state controllate complessivamente 160.722 persone, 6.977 delle quali denunciate per violazione delle misure e 278 per false dichiarazioni. S
ono stati inoltre controllati 84.066 esercizi commerciali e denunciati 242 negozianti.