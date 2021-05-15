CORRIERE BLOCCATO AL CASELLO DI S. GREGORIO: IN AUTO CARICO DA 2 MLN DI EURO
La Polizia di Stato ha arrestato il calabrese T. A. (cl. 1984) in quanto ritenuto responsabile del reato di trasporto e detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Nello specifico, personale della Squadra Mobile - Sezione “Antidroga” a seguito di attività info-investigativa apprendeva che nella nottata del 14 maggio u.s. sarebbe giunto in questo centro un corriere proveniente dalla Calabria a bordo di un furgone di colore bianco con un ingente carico di cocaina destinato al “mercato” catanese.
Alla luce di quanto appreso, veniva predisposto, sin dalle prime ore del mattino, un mirato servizio effettuato presso il casello autostradale di San Gregorio dell’autostrada A18 Messina – Catania.
Dopo alcune ore di paziente attesa, alle ore 05:00 il personale preposto all’osservazione procedeva al controllo di un furgone Fiat Ducato di colore bianco condotto dal predetto T. A.
Al fine di procedere ad un controllo più accurato, T. A. veniva accompagnato presso gli uffici della Squadra Mobile di Catania.
Ad esito di perquisizione, a bordo del suddetto veicolo si rinvenivano, occultati all’interno di un carico di cassette di frutta, 16 involucri cd. “panetti” contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo lordo di circa 18 kg.
La droga, del valore di oltre 720.000 euro all’ingrosso, immessa sul mercato avrebbe fruttato una cifra pari a ben 2.000.000 euro circa.
Espletate le formalità di rito, T. A. veniva associato presso la Casa Circondariale Piazza Lanza di Catania a disposizione dell’A.G.