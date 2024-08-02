CORRIERI FAKE SI AGGIRANO PER LE VIE DEL COMPRENSORIO ETNEO: PACCHI IN CONTRASSEGNO DA 20 EURO, MA SONO VUOTI!

Salvo Pappalardo, assessore del comune di Belpasso, ha lanciato nella giornata di ieri l’allarme sui social.Pappalardo ha avvisato i cittadini a prestare attenzione ai cosiddetti “truffatori vestiti...

Pappalardo ha avvisato i cittadini a prestare attenzione ai cosiddetti “truffatori vestiti da corrieri” che stanno recapitando pacchi in contrassegno porta a porta. Gli importi sono ragionevoli, poche decine di euro, per questo ancor più fuorvianti per le vittime che, ingenuamente, potrebbero credere ai truffatori pagando quanto richiesto.

Come si può vedere dall’immagine in copertina, la truffa della spedizione in contrassegno è ben architettata.

Il pacco risulta esser stato spedito con Poste Italiane da un mittente fittizio: Logistica [email protected], con indirizzo Via Asti, 71 Tre, 10026 Santena (Piemonte). Il peso indicato è di 001 kg e l’importo richiesto è di 20 euro.

Il pagamento, specificano i truffatori, deve essere effettuato in contanti .

Oltre al danno economico, c'è anche la beffa: i pacchi non contengono nulla all’interno. "Verificate prima di dare soldi a questi malfattori – scrive l’assessore Pappalardo –. Se dovessero citofonare alla vostra porta, avvertite le forze dell’ordine. Uno di questi pacchi è stato ricevuto poco fa da una persona di mia conoscenza. Siamo alle follie! Condividiamo l’informazione il più possibile".

L’assessore invita quindi tutti i cittadini a prestare massima attenzione e a non cadere nella trappola dei falsi corrieri. La condivisione di queste informazioni può aiutare a prevenire ulteriori truffe e a proteggere la comunità.

Consigli per evitare truffe simili

Verificare il mittente: Prima di accettare un pacco, controllate attentamente le informazioni del mittente. Contattare il servizio di spedizione: Se ricevete una consegna inaspettata, contattate direttamente la società di spedizione per verificare la legittimità del pacco. Segnalare alle autorità: In caso di sospetto, non esitate a informare le forze dell’ordine. Diffondere l'informazione: Condividete notizie di truffe simili con amici e familiari per aumentare la consapevolezza e prevenire ulteriori frodi.

Ricordate sempre di essere vigili e di verificare accuratamente prima di effettuare qualsiasi pagamento in contanti alla consegna. La prevenzione e la consapevolezza sono le armi migliori contro i truffatori.