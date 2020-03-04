CORRUZIONE: ARRESTATI FUNZIONARI DELLA REGIONE SICILIA E IMPRENDITORI

I finanzieri di Palermo, coordinati dalla Procura, hanno arrestato 16 persone (4 in carcere, 12 ai domiciliari) altre 8 hanno obbligo di dimora nel comune di residenza. Sequestrati imprese, disponibil...

I finanzieri di Palermo, coordinati dalla Procura, hanno arrestato 16 persone (4 in carcere, 12 ai domiciliari) altre 8 hanno obbligo di dimora nel comune di residenza. Sequestrati imprese, disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili per oltre 35 milioni di euro.

I reati contestati sono associazione per delinquere, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, corruzione, rivelazione di segreto d'ufficio, occultamento di atti pubblici.

Tra le persone finite in manette due imprenditori di Belmonte Mezzagno, Giovanni e Francesco Di Liberto, un ex funzionario dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, Filippo Cangialosi.

Ai domiciliari Vincenzo Geluso, già sindaco del Comune di San Cipirello e attualmente componente dell'Ufficio di gabinetto dell'Assessore Regionale all'Agricoltura.

Gli imprenditori avrebbero ottenuto in modo illecito rilevanti finanziamenti grazie alla connivenza di funzionari e professionisti anche attraverso false fatturazioni da parte di società italiane ed estere. le indagini svolte anche con l'ausilio di intercettazioni telefoniche e servizi di appostamento e pedinamento

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO