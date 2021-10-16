CORRUZIONE NELL'ESPROPRIO DI TERRENI A SIGONELLA, ARRESTATI DUE FUNZIONARI PUBBLICI
Funzionari pubblici sono stati arrestati dalla Guardia di finanza di Catania per istigazione alla corruzione nell'ambito della procedura di esproprio per pubblica utilità di terreni adiacenti alla bas...
Funzionari pubblici sono stati arrestati dalla Guardia di finanza di Catania per istigazione alla corruzione nell'ambito della procedura di esproprio per pubblica utilità di terreni adiacenti alla base militare di Sigonella.
Nei loro confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip.
Indagini, coordinate dalla Procura distrettuale di Catania, sono state condotte in Sicilia, Puglia e Lazio. Sull'operazione, denominata 'Extra base', il procuratore Carmelo Zuccaro terrà una conferenza stampa, alle 10.30, nella sede del nucleo di Polizia economico-finanziaria a Catania.