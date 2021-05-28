CORTO CIRCUITO DURANTE LA MARCIA, DUE AUTO A FUOCO NELLA GIORNATA DI OGGI NEL COMPRENSORIO

Due auto a fuoco mentre sono in marcia nella giornata di oggi, 28 Maggio 2021.I fatti sono accaduti nel nostro comprensorio, precisamente a Ragalna ed a Belpasso, entrambi a causa di un corto circuito...

Due auto a fuoco mentre sono in marcia nella giornata di oggi, 28 Maggio 2021.

I fatti sono accaduti nel nostro comprensorio, precisamente a Ragalna ed a Belpasso, entrambi a causa di un corto circuito dell'impianto elettrico dei mezzi.

A Ragalna l'incidente si è verificato questa mattina ad una Alfa 147 che stava viaggiando nei pressi di Piazza Cisterna, quando improvvisamente è stata avvolta dalle fiamme. Nel giro di poco l’auto è stata avvolta dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona e la polizia locale, che si è occupata della viabilità.

L'altro incidente si è verificato a Belpasso in via Cristoforo Colombo, quando, pure qui mentre era in marcia, una Range Rover Sport è stata avvolta dalle fiamme, sul posto intervenuti i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area.

L'autovetture sono rimaste completamente distrutte ma fortunatamente non si registrano feriti tra le persone coinvolte .