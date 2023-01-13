COSTA CONCORDIA, 11 ANNI FA IL TRAGICO NAUFRAGIO CHE COSTÒ LA VITA A 32 PERSONE

Sono passati undici anni da quella notte, dalla “notte della Concordia” al Giglio. Undici anni dall’impresa che fecero i vigili del fuoco, che salirono a bordo mentre la nave affondava, senza la certe...

Undici anni dall’impresa che fecero i vigili del fuoco, che salirono a bordo mentre la nave affondava, senza la certezza di uscirne vivi.

Operarono fino all’alba e salvarono decine di persone rimaste bloccate sui ponti 4 e 5 della città galleggiante adagiata su un fianco. Una grande impresa, perché da quando i vigili del fuoco misero piede nella nave nessuna vita fu persa: le 32 povere vittime ci furono prima, per loro nulla fu possibile fare per salvarle.

Dopo la prima notte i vigili del fuoco salvarono altre tre persone, due sposini coreani a distanza di 24 ore e il commissario di bordo dopo 36.

Poi settimane di operazioni per il recupero dei dispersi, con i vigili del fuoco impegnati con il personale Saf e con i sommozzatori speleo.