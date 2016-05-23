Countdown per la quinta edizione del Fitness Day

Tutto pronto per la quinta edizione del Fitness Day 2016.Il 29 Maggio il Lido Jolly accoglierà gli amanti del fitness per seguire le master class proposte dagli istruttori qualificati che si alternera...

Tutto pronto per la quinta edizione del Fitness Day 2016.

Il 29 Maggio il Lido Jolly accoglierà gli amanti del fitness per seguire le master class proposte dagli istruttori qualificati che si alterneranno nei 13 palchi allestiti per l’occasione.

In scena, Indoor Cycling, Pilates, Walking , Step, Zumba, Cross Cardio , il Functional Training, la Fit-boxe il Parkour , arrampicata sportiva, arti marziali e hip hop. Special guest dell’evento, Jairo Junior, Emanuel Vetro, Vincenzo Mazzarella, e la Master Fit . “In questi anni –dice Carmen Di Dio organizzatrice dell’evento- abbiamo puntato a trasmettere agli amanti del fitness un modus vivendi, che al di là della pratica sportiva, trovi nel Fitness Day, l’occasione per trascorrere insieme una giornata all'insegna del sano divertimento, garantito sia da trainers qualificati che dalla calda accoglienza che ogni anno il Lido Jolly ci riserva.

Per chi ha già vissuto questa splendida esperienza sarà l’occasione di assaporare insieme le ultime novità che il fitness ci riserva”. (info & prenotazioni 3494582561- 3342462381)