COVID: 1698 I NUOVI POSITIVI IN SICILIA, 39 MORTI
Aumentano i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore.Sono 1.698 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 10.774 tamponi effettuati; 39 i decessi, che portano il t...
Sono 1.698 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 10.774 tamponi effettuati; 39 i decessi, che portano il totale a 971
Con i nuovi casi salgono a 30.756 gli attuali positivi con un incremento di 991.
Di questi 1.732 sono i ricoverati, 16 in più rispetto a ieri: 1.505 in regime ordinario (+di ieri) e 227 in terapia intensiva con un aumento di 3 ricoveri. In isolamento domiciliare sono 29.024.
I DATI PER PROVINCIA
- PALERMO +543
- CATANIA +456
- RAGUSA 214
- MESSINA 184
- AGRIGENTO 81
- CALTANISSETTA 67
- ENNA 59
- SIRACUSA 48
- TRAPANI 46
DATO ITALIA
Sono 32.191 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi secondo il bollettino reso noto dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 731 morti che portano il totale a 46.464 dall'inizio dell'emergenza.
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 32.191 contagiati
• 731 morti
• 15434 guariti
+120 terapie intensive | +538 ricoveri
208.458 tamponi
Tasso di positività: 15,4% (-2,5%)