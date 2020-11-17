95047

COVID: 1698 I NUOVI POSITIVI IN SICILIA, 39 MORTI

Aumentano i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore.Sono 1.698 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 10.774 tamponi effettuati; 39 i decessi, che portano il t...

17 novembre 2020 17:10
Aumentano i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore.

Sono 1.698 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 10.774 tamponi effettuati; 39 i decessi, che portano il totale a 971
Con i nuovi casi salgono a 30.756 gli attuali positivi con un incremento di 991.

Di questi 1.732 sono i ricoverati, 16 in più rispetto a ieri: 1.505 in regime ordinario (+di ieri) e 227 in terapia intensiva con un aumento di 3 ricoveri. In isolamento domiciliare sono 29.024.

I DATI PER PROVINCIA 

  • PALERMO +543
  • CATANIA +456
  • RAGUSA 214
  • MESSINA 184
  • AGRIGENTO 81
  • CALTANISSETTA 67
  • ENNA 59
  • SIRACUSA 48
  • TRAPANI 46

DATO ITALIA

Sono 32.191 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi secondo il bollettino reso noto dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 731 morti che portano il totale a 46.464 dall'inizio dell'emergenza.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 32.191 contagiati
• 731 morti
• 15434 guariti

+120 terapie intensive | +538 ricoveri

208.458 tamponi

Tasso di positività: 15,4% (-2,5%)

 

